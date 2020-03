Estátua de Cristiano Ronaldo em chocolate é nova atracção do Museu CR7

Uma estátua de Cristiano Ronaldo feita de chocolate e em tamanho real é a nova atracção do Museu CR7 no Funchal. Trata-se de uma criação do mestre chocolateiro Jorge Cardoso, que é de origem portuguesa mas que trabalha na Suíça.

A estátua tem 1,87 metros de altura e na sua concepção foram utilizados 120 quilos de chocolate suíço.

A chegada da estátua foi anunciada ontem nas redes sociais pelo Museu CR7 e por Jorge Cardoso, que posou para a fotografia ao lado da sua obra e de Hugo Aveiro, irmão do jogador da Juventus.