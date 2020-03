Epidemia provoca ‘baixas’ nas artes

A Contigo Teatro adiou para Outubro o VIII Encontro Literário de Leitura em Voz Alta - Ler com Amor, que se realizava nos dias 19, 20 e 21 próximos. Também o Conservatório decidiu cancelar as actividades fora da instituição de ensino durante este mês e o próximo, a começar já pelo concerto/espectáculo ‘A Magia do Cinema e Teatro Musical’ previsto para amanhã e a produção de teatro ‘Lago’, prevista para sexta e sábado no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira. O Museu de Arte Sacra também já tinha cancelado ‘As Conferências do Museu’, previstas para amanhã e depois. O Teatro Municipal Dias mantém para já a programação, pelo menos até à divulgação de novas indicações, excepto no caso de haver cancelamentos por parte dos promotores.