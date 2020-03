“Entramos de quarentena com muitas dúvidas por esclarecer”

O controlo dos passageiros à chegada da Madeira está a funcionar em pleno? O DIÁRIO solicitou a um madeirense que chegou esta tarde à Região, em voo proveniente de um país europeu com casos positivos, embora de uma região sem vírus activo, que respondesse à pergunta e partilhasse como foi a operação. Aqui fica o testemunho:

“Sim. Esta tarde, com três voos a chegar quase em simultâneo, a longa fila de passageiros que se formou ao longo de todo o espaço onde ficam localizados os tapetes da bagagem desapareceu em cerca de 20 minutos. O processo é simples. De um lado, três pessoas (que se deduzem ser profissionais de saúde) recebem os pequenos questionários entregues à saída do avião. Do outro lado, outros dois profissionais, vêem as imagens da câmara termográfica. Estão todos vestidos com batas, devidamente protegidos com luvas de látex e máscaras cirúrgicas.

Não fazem qualquer questão a quem chega. Nem aos locais nem aos estrangeiros. O processo é rápido, mas deixa questões no ar, até porque o questionário não inclui qualquer identificação (apenas o número do voo e lugar no avião), nem registo de morada ou actividade profissional.

Para esclarecer dúvidas, contactamos a Linha da Saúde, a qual atendem à segunda tentativa. Identifica-se como sendo uma enfermeira e mostra-se pronta a responder às questões. Explica que, as mais recentes orientações indicam que temos de ficar em quarentena obrigatória durante 14 dias e quarentena significa não sair de casa, reduzir contactos ao mínimo, tomar todas as precauções, ter uma alimentação regrada e, claro, estar atento a possíveis sintomas como febre, dores de cabeça, cansaço e tosse. “Se durante estes 14 dias tiver um destes sintomas, volte a contactar a linha da saúde e serão tomadas as devidas previdências”. Novamente não pedem contactos, nem mais informações. Entramos agora num período de quarentena, com muitas dúvidas por esclarecer”.