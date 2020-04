Entidades da Madeira reúnem-se para solucionar problema de agricultores em Câmara de Lobos

Está a decorrer uma reunião entre elementos da Secretaria da Agricultura, da Câmara, Junta de Freguesia e autoridades, no sentido de encontrarem uma solução para o escoamento do produto, que irá passar por um processo de triagem antes de sair de Câmara de Lobos, directamente para o Mercado Abastecedor de São Martinho.

Mas o agricultor não poderá sair do concelho, nem acompanhar os produtos, adiantou fonte da secretaria regional da Agricultura.

Tudo porque esta manhã, conforme noticiou o DIÁRIO, um grupo de 35 a 40 agricultores manifestou a sua revoltada com o facto do Governo ter decidido que o PEZO não seria abrangido pela cerca sanitária, medida que deveria ter sido estendida aos produtores que estão a ser prejudicados, por não conseguirem escoar os seus produtos.

Explicaram ao DIÁRIO que a cerca sanitária deveria ter sido pensada de outra forma, com a cabeça e não com o coração e por quem de direito, ouvindo todos os intervenientes, por forma a salvaguardar a saúde e ao mesmo tempo a economia do concelho.

Os produtores não aceitam que, uma vez mais, o sector primário e agricultura volte a ser o parente pobre para o Governo Regional. Não reclamam apoios, apenas a garantia do escoamento dos produtos, a única forma de sustento que têm.

Uma vez que, segundo Ministério da Agricultura, a covid-19 não se transmite por via alimentar, que os madeirenses não devem temer o consumo dos nossos produtos e que não é pela comida que as pessoas vão ficar infectadas, os agricultores de Câmara de Lobos pedem às autoridades que revejam a situação.

