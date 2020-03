As empresas estão a despachar pessoal à sombra do covid-19. Esta é uma notícia que o DIÁRIO traz na manchete deste sábado, reflectindo as dificuldades financeiras no tecido empresarial da Região que acusa já um prejuízo estimado superior a mil milhões de euros.

A paralisação de três meses da economia regional pode gerar perdas superiores, penalizando sobretudo as PME, revela o nosso matutino, numa altura em que a Região já soma sete infectados e 345 pessoas de quarentena.

Descubra também que expedientes são usados pelas empresas para ‘despachar’ colaboradores.

Numa nota mais positiva, o Governo Regional anunciou um reforço extra por mar e ar para garantir abastecimento.

Quem não está contente são os pescadores, que querem continuar no mar. Descontente está também o presidente da Câmara de São Vicente na sequência do fecho de urgências a Norte.

Na grande entrevista deste sábado, o virologista Celso Cunha diz que as “medidas preventivas deviam ter sido tomadas mais cedo”. Alerta ainda para o facto dos telemóveis serem uma das principais fontes de contágio de doenças infecciosas.

E porque a Cultura não pode parar, mesmo em estado de emergência, a Câmara do Funchal tem 50 mil livros para levar a casa dos munícipes.

