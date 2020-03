Eduardo Cabrita diz que as matérias de circulação “são competência estrita do Governo da República”

“As matérias de fronteira externa e as matérias de circulação em espaço nacional são competências estritas do Governo da República. Nessa matéria, aquilo que dissemos foi, face ao quadro de competências de saúde pública, que há imposição de quarentena a cidadãos nacionais. E aquilo que fizemos ontem foi, em comunicado, desanconselhar fortemente a deslocação às Regiões Autónomas. Quanto ao quadro de gestão de fronteiras teremos notícias entre hoje e amanhã”.

Estas foram as palavras do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, aos jornalistas, sobre a aplicação das medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus (Covid-19). Em resposta à exigência de Miguel Albuquerque, para que o Governo central encerre o Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, a afirmação de Eduardo Cabrita é clara: pedido indeferido.

O ministro referiu também, na conferência de imprensa, que estamos perante uma desafio à segurança que não é só nacional, nem diz respeito apenas aos portugueses.

Cabrita respondia a uma pergunta sobre o elevado número de turistas que continuam a lotar as esplanadas e ruas de Lisboa. Disse que as orientações são para os estabelecimentos reduzirem 1/3 da sua capacidade e limitar os espaços públicos. “Diminuir a carga humana é o objectivo”, sublinhou o ministro.