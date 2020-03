Dois casos suspeitos de Covid-19 na Região aguardam resultados

O boletim clínico relativo ao surto de Covid-19, divulgado há momentos pelo IASaúde, dá conta de que existem dois casos suspeitos de coronavírus na Região, que aguardam resultados laboratoriais.

Um dos casos é o de uma criança, que esteve internada no Hospital de Santa Maria (por outras razões que não o coronavírus) e que foi encaminhada do serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça para a área de isolamento.

O outro caso, o 17.º suspeito na Madeira, trata-se de um jovem que esteve num país com cadeias de transmissão, nomeadamente os Países Baixos. Tendo em conta a sintomatologia, foi encaminhado para o isolamento.

Todos os outros 15 casos suspeitos de coronavírus reportados na Região tiveram resultados negativos.

Há ainda 72 pessoas que se encontram sob vigilância.