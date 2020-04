Doente internado dos Cuidados Intensivos já respira sem ventilador

O doente infectado com covid-19 que se encontra internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, regista uma evolução favorável da sua situação clínica e já respira sem o recurso a ventilador.

Uma nota positiva divulgada na conferência de imprensa desta noite pela vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, que salientou o facto de o paciente respirar já de forma expontânea.

Nesta conferência de imprensa, foi confirmado que a Madeira tem mais dez casos de infecção com covid-19, passando a somar 64. Deste total, há nove recuperados, ao passo que 55 mantêm a infecção activa, sendo que os restantes 54 se encontram em isolamento nos alojamentos definidos.

Dos dez novos casos, cinco são do sexo feminino e outros tantos do sexo masculino, como já se sabe do todos do concelho de Câmara de Lobos. Entre os infectados há três crianças, além de dois indivíduos na faixa etária dos 20 aos 29 anos, três entre os 30 e 39 anos, um nos 50 a 59 e outro entre os 60 e 69 anos. Oito destes casos são de transmissão local.

Existem ainda 22 contactos em isolamento, que já realizaram os testes de despistagem da covid-19 e cujos resultados deverão ser conhecidos ainda esta noite. Há também 25 profissionais de saúde que estiveram em contacto com estes doentes e que se encontram em isolamento profilático.

Ao todo já são 596 os casos suspeitos na Madeira, dos quais 532 resultaram negativos. Ontem foram realizados 72 testes de despiste, dos quais 47 no SESARAM e 25 em unidades hoteleiras associadas ao plano. Todos estes testes resultaram negativos.

Existem 213 contactos em vigilância activa, enquanto 117 permanecem em auto vigilância.

Quanto ao SRS24, foram registadas 63 chamadas nas últimas 24 horas, totalizando agora um somatório de 5.985.