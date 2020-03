Dívida bruta da Madeira cai pelo terceiro ano consecutivo

No final do 4.º trimestre de 2019, a dívida bruta da Administração Pública Regional situava-se em 4 663 milhões de euros, tendo-se reduzido em aproximadamente 133 milhões de euros (-2,8%) face ao final do trimestre anterior, e diminuído comparativamente ao período homólogo em cerca de 84 milhões de euros (-1,8%).

Analisando a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro observa-se que o peso dos empréstimos diminuiu de 68,0% para 61,2% entre o 4.º trimestre de 2019 e o homólogo de 2018, sucedendo o inverso no que respeita à dívida titulada, cujo peso, no mesmo período, subiu de 32,0% para 38,8%.

Dívida líquida de depósitos rondou os 4 472 milhões

No final do 4.º trimestre de 2019, a dívida líquida de depósitos rondou os 4 472 milhões de euros, tendo aumentado cerca de 34 milhões de euros (+0,8%) face ao final do trimestre anterior, e diminuído 50 milhões de euros comparativamente ao período homólogo (-1,1%).