DIÁRIO lança consultório e edição vespertina

Uma vez que as dúvidas sobre o coronavírus e as suas implicações na vida colectiva crescem a cada instante, o DIÁRIO decidiu lançar amanhã um consultório em directo, onde todos os interessados podem colocar as questões que queiram ver esclarecidas por especialistas em diversas áreas.

As equipas serão compostas por médicos, advogados, educadores, professores, psicólogos e gestores que durante uma hora, das 15 às 16h, todos os dias úteis, vão responder em directo aos leitores que acedam ao post ‘consultório’ no nosso Facebook.

Os profissionais interessados em participar neste projecto informativo e didático, de modo a formarmos cinco equipas interdisciplinares podem inscrever-se a partir de agora para [email protected]

Também vamos lançar amanhã uma publicação vespertina gratuita apenas na nossa plataforma digital. Trata-se do DIÁRIO do Coronavírus que surgirá em formato e-paper de segunda a sexta, sempre às 19h, com várias rubricas sobre a pandemia.

O DIÁRIO decidiu ainda reorganizar a sua Redacção por equipas específicas e ciclos noticiosos, de modo a melhorar a capacidade de resposta aos desafios que são lançados pelas audiências e à crescente procura por informação rigorosa e explicativa. Nesse contexto, 50% do nosso corpo redactorial, bem como de toda a EDN alternará o trabalho presencial com o teletrabalho.

O DIÁRIO impresso e digital manter-se-á nos moldes actuais, mesmo que tenhamos que suprimir algumas rubricas.