DECO e APAVT desenvolvem esforços para acordo entre finalistas e XTravel

Na sequência do grave problema de consumo, gerado pela alteração de condições que o COVID-19 veio trazer sobre o evento ‘Festival Village 2020’ da XTravel, destinado aos finalistas, a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo desenvolveu todas as diligências possíveis, com o objectivo de encontrar um acordo que acolha os interesses dos finalistas e possa possibilitar à XTravel a continuação da sua actividade enquanto empresa.

Desta forma, a solução encontrada permite ao cliente optar pelo adiamento do evento, ou por um voucher correspondente ao montante de 60% do valor pago da viagem, utilizável em serviços a prestar pela XTravel ao longo dos anos 2020 e 2021.

A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, face às circunstâncias especialíssimas do mercado e do mundo, considera esta uma “solução equilibrada e efectiva, tendo em consideração a permanente necessidade de defesa dos consumidores”.

A APAVT sublinha a actuação do ministro da Economia na criação das condições de base para que as partes possam atingir um acordo justo e conforme com as circunstâncias. Agradece a “capacidade de diálogo e o esforço financeiro” que está a ser realizado pela XTravel, e expressa o “sincero desejo de que esta proposta encontre receptividade junto do consumidor”.