Cristiano Ronaldo viaja hoje para a Madeira para visitar a mãe no hospital

Cristiano Ronaldo está a ultimar os preparativos em Turim para viajar no seu jacto privado com destino à Madeira com o intuito de visitar a mãe, Dolores Aveiro, internada desde a passada terça-feira no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A chegada está prevista para a tarde deste domingo.

A matriarca da família Aveiro está a recuperar bem e deverá ter alta hospitalar brevemente.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo esteve na Madeira no último dia 3 de Março, dia em que Dolores Aveiro sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico.

Fez-se acompanhar pela companheira Georgina Rodríguez e pelo filho mais velho, Cristianinho, mas regressou a Itália nessa mesma noite.