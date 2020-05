Não há alterações aos valores da Madeira relativamente à covid-19 no boletim da Direcção-Geral da Saúde há pouco publicado. A Região mantém os 90 casos neste relatório com a situação epidemiológica do país. O arquipélago é a única zona de Portugal sem vítimas mortais devido à pandemia do novo coronavírus e a menos afectada.