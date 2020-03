Os estabelecimentos de ensino da Madeira vão estar de portas fechadas até ao fim das férias da Páscoa, com início já na próxima segunda-feira. Também os centros de dia, de convívio, discotecas e complexos balneares serão encerrados. Quanto à população, continua alarmada e lança confusão nos supermercados e nas farmácias, provocando a ruptura de alguns produtos. Por este motivo, Albuquerque pede “sangue frio” e garante o abastecimento da Região. Na Saúde, haverá transferência de altas problemáticas do ‘Nélio Mendonça’ para o ‘João de Almada’. Por fim, a Diocese do Funchal mantém celebrações mas suspende catequese e cancela procissões. Estas são as notas que fazem manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler entre as páginas 2 e 11.

Nesta edição falamos da forma como o sismo do passado fim-de-semana agravou a debilidade do Conservatório de Música. O Governo garante que a segurança do prédio não está em causa, mas o medo está instalado na comunidade educativa. Saiba mais nas páginas 24 e 25.

Já na página 15 falamos de como a extracção de inertes gera polémica entre Governo e Câmara de Santana.

Por fim, 42 empresas da Madeira são ‘PME Excelência’. Saiba quais na página 40.

