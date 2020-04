Comissão de Utentes questiona Secretaria de Saúde sobre distribuição de apenas duas máscaras por agregado familiar

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde revela, através de um comunicado de imprensa, que solicitou respostas à Secretaria de Saúde e Protecção Civil, relativamente à distribuição de 250 mil máscaras de protecção pessoal aos cidadãos da Madeira.

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde estranha que o plano seja distribuir duas máscaras por agregado familiar, considerado um modelo nuclear tradicional de família com filhos pequenos.

“Neste sentido, gostaríamos de saber qual será a alternativa que as famílias que não se encaixam neste modelo considerado pela Secretaria de Saúde terão? Usando como exemplo, um agregado familiar constituído por três membros em idade activa ainda a desempenhar funções com profissões que assim o exigem apesar da declaração do “Estado de Emergência”. Como haverá condições de higienizar eficazmente estas máscaras reutilizáveis tendo em conta a clara escassez que nos é apresentada?”, questiona.