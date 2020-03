Comemorações do Dia de Portugal em 2021 na Madeira e África do Sul, diz Marcelo

Depois de ter anulado as comemorações do Dia de Portugal, este ano, na Madeira e África do Sul, devido à pandemia do covid-19, o Presidente da República acaba de anunciar que, em 2021, essas celebrações vão realizar-se na Madeira e na África do Sul.

Uma vez que há eleições presidenciais em 2021, Marcelo Rebelo de Sousa diz que, se ganhar será assim, caso contrário fará essa proposta ao seu sucessor.

A novidade foi revelada numa conferência que está a decorrer neste momento, e na qual Marcelo Rebelo de Sousa está a falar sobre a pandemia em Portugal. Mais informações sobre esta conferência serão publicadas em breve.