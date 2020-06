Colégios continuam melhores que escolas públicas nos exames do 9º ano na Madeira

A escola pública mais bem colocada no “ranking” dos exames nacionais do 9º ano na Madeira é a Escola Básica do Porto da Cruz, Machico, com uma média de 65,59% que lhe garante o lugar 153 na lista nacional de escolas básicas.

Segue-se a Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral em Santana com uma média de 64,30% (posição 186) e em terceiro lugar surge a Escola Básica Horácio Bento de Gouveia, com 60,25% de média (lugar 322), no Funchal.

Os dados foram revelados este sábado pelo Ministério da Educação.

A liderança das ‘melhores escolas’ da região continua, no entanto, a pertencer aos colégios privados. Em primeiro lugar com 75,30% de média está o Externato Apresentação de Maria, no Funchal, que ocupa o lugar 49 no total nacional, logo seguido pelo Colégio Santa Teresinha também no Funchal com uma média de 69,33% (posição 106).

Nos colégios privados a terceira posição é atribuída ao Colégio Salesiano do Funchal que obtém no “ranking” dos exames nacionais do 9º ano a média de 62,72% e fixa-se no lugar 209.

No final da tabela, com a média mais baixa da região

(41,44%), está a escola Básica da Torre, em Câmara de Lobos, que ocupa o lugar 1072 de um total de 1204 estabelecimentos de ensino de todo o país.

Pode ver no mapa (anexo) os dados do ‘ranking’ de 2019 e compará-los com os de 2018.