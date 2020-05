CMF realiza seminários on-line para empresários em parceria com a Deloitte

A Câmara Municipal do Funchal, através do Balcão do Investidor, estabeleceu uma parceria com a consultora nacional Deloitte, com vista a reforçar a sua acção de apoio ao tecido empresarial do concelho, realizando, para o efeito, seminários on-line ao longo do mês de maio, os chamados webinars, para todos os empresários interessados.

O primeiro webinar decorre já esta sexta-feira, dia 15 de Maio, pelas 11 horas, e tem como título ‘A Crise como Oportunidade de Mudança: Dicas e Instrumentos de Apoio’. Todos os interessados devem proceder à sua inscrição no seguinte formulário online: http://tiny.cc/449xoz

O segundo webinar decorre no próximo dia 20 Maio, sob o tema ‘Comércio Local – Desafios Impostos pela COVID19’. No dia 22 Maio, será apresentado o seminário ‘Restauração – Desafios Impostos pela COVID19’ e, por fim, no dia 27 Maio, será a vez de ‘Turismo – Desafios Impostos pela COVID19’. Após cada webinar, os pedidos de esclarecimento serão encaminhados pelo Balcão do Investidor para a Deloitte, sendo respondidos por ordem de chegada.

Todas as sessões terão início às 11 horas e duração estimada de uma hora. O formato será webinar, através da plataforma Zoom, sujeita a inscrição prévia nos formulários disponíveis nos canais da CMF, nomeadamente em https://covid19.cm-funchal.pt/covid-19-empresas/, onde se encontram, de resto, todas as iniciativas municipais de apoio às empresas. Após a inscrição, será enviado o link de acesso ao webinar. As dúvidas relativas a esta iniciativa deverão ser encaminhadas para [email protected]