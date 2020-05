CMF lança nova campanha publicitária dirigida ao mercado interno

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) lançou uma nova campanha publicitária dirigida ao mercado interno. O objectivo é incentivar a que os madeirenses voltem a viver a cidade com tudo o que ela tem para oferecer e de estabelecer uma ponte com o mercado nacional.

Sob o mote ‘Viva o Funchal – Capital de Confiança’, a intenção da autarquia é, segundo o presidente da CMF, “apelar a um desconfinamento que seja, acima de tudo, seguro, mas confiante, encorajando a população a voltar aos lugares e às experiências que fazem do Funchal uma capital atlântica por excelência e assegurando, desta forma, a indispensável dinamização da economia local”.

“Sabemos que, no futuro próximo, e enquanto o nosso mercado turístico tradicional se recompõe, o papel dos madeirenses será mais importante do que nunca no apoio à economia local, ao comércio e à restauração da cidade, e aos sítios e negócios de que mais gostamos. A mensagem que queremos passar é que, por mais que a nossa vida tenha mudado nos últimos meses, o Funchal não mudou. Esta premissa será dirigida igualmente aos turistas nacionais, que têm na nossa cidade um destino próximo e que dá todas as garantias de conforto e segurança para fazerem as suas férias no médio-prazo”, disse Miguel Silva Gouveia.