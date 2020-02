Hoje na Reunião de Câmara foi aprovada a sexta edição da campanha de vacinação e profilaxia que o município do Funchal vai levar a cabo este ano.

A campanha passará por todas as Juntas de Freguesia do concelho e contempla a vacinação antirrábica para animais de companhia (cães e gatos), o boletim sanitário dos próprios animais, a identificação electrónica e a desparasitação interna dos mesmos, explicou Miguel Silva Gouveia em declarações à comunicação social.

“Estas campanhas revestem-se de particular importância quando temos em consideração que, sensivelmente 40% da população do Funchal tem pelo menos um cão ou um gato na sua casa”, realçou o presidente da Câmara, destacando que as últimas campanhas abrangeram um universo de cerca de 2.700 animais de companhia.

No entender do autarca, isto apenas vem comprovar os “bons resultados” do trabalho desenvolvido pela CMF no âmbito da causa animal.

Miguel Silva Gouveia recordou ainda que a autarquia foi pioneira neste campo ao implementar medidas como a eliminação da eutanásia dos animais, a proibição dos animais nos circos e ainda com as campanhas de profilaxia e de adopção

Revogação Plano de Pormenor do Castanheiro

Outro tema aprovado hoje em Reunião de Câmara, com os votos favoráveis da Coligação Confiança e com a abstenção dos vereadores do PSD e CDS, que foi a proposta de revogação do Plano de Pormenor do Castanheiro

“Um plano com uma vigência já de dez anos e que, em 2009, prometia renovar toda a face do Castanheiro, sendo que dez anos depois é seguro dizer que fica a cidade melhor servida com as regras do Plano Director Municipal”, vincou o presidente da CMF, que disse ainda esperar que a Assembleia Municipal “perceba que esta é uma forma de fomentar a reabilitação urbana” e não volte a inviabilizar o mesmo.