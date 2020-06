Chuva forte e trovoada elevam aviso para laranja no arquipélago da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso meteorológico para todo o arquipélago da Madeira, devido à previsão de chuva forte para a tarde de amanhã, quarta-feira.

A previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada levou o IPMA a actualizar a última informação, emitindo o aviso laranja - o segundo mais grave numa escala de quatro - entre as 15 horas e as 21 horas desta quarta-feira, válido para as ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Recorde-se que entre o meio-dia e as 15 horas de quarta-feira e das 21 horas até à manhã de quinta-feira vigora um aviso amarelo também devido à precipitação na Região.

Conforme o DIÁRIO noticiou, até quinta-feira o arquipélago da Madeira “será essencialmente influenciado por uma depressão” que ontem estava centrada na região dos Açores e encontra-se “em deslocamento lento em direcção à Madeira (a perder força). Esta depressão deverá influenciar, mais significativamente, o estado do tempo no Arquipélago da Madeira, durante os dias 17 e 18.

“A partir do dia 18 (quinta-feira) o estado do tempo será influenciado pelo bordo leste do Anticiclone dos Açores. Assim, prevê-se em geral períodos de céu muito nublado, “períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes, acompanhados de trovoada, em especial a partir do fim da manhã” de quarta-feira e o fim da manhã de quinta-feira. Os aguaceiros, embora fracos e pouco frequentes, deverão manter-se até ao dia 19 (sexta-feira).