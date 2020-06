CDU exige reforço dos transportes públicos no Funchal

A CDU esteve ao longo da manhã numa iniciativa de contactos com a população de Santo António, onde a deputada municipal, Herlanda Amado, deu a conhecer a Resolução sobre transportes públicos, aprovada ontem, dia 26 de Junho, na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal.

“Esta proposta vai de encontro as reivindicações dos utilizadores de transportes públicos. Ontem foi aprovado por maioria uma Proposta de Resolução ‘Reforço dos transportes Públicos’ apresentada pela CDU, onde foi deliberado que a Câmara Municipal do Funchal, intervenha junto do Governo Regional e da Empresa Horários do Funchal, no sentido de serem reforçadas as carreiras e repostos os horários suprimidos”, expôs Herlanda Amado.

A deputada municipal sublinhou que “subsistem as dificuldades a quem circula nos transportes públicos no Funchal, devido a um crescente condicionamento que é urgente ser resolvido e em contraciclo ao que se passa no resto do país, onde começam a ser estudadas possibilidades de reforço, para que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde seja cumprido”.

Na Madeira, observa, “é exactamente ao contrário, no caso particular do Funchal, com a supressão de horários, obriga a um congestionamento e concentração de pessoas, que não é o desejado nem recomendado, num momento como aquele em que vivemos”.

A deputada municipal da CDU denunciou igualmente “a postura de desrespeito para com os funchalenses” da parte do PSD e CDS, que votaram contra esta proposta, “ficando claro que estes partidos, com este posicionamento ontem na Assembleia Municipal, não se preocupam nem querem defender os funchalenses”, estando mais ocupados em “defender o Governo Regional”, atirou.