Catamarã vindo do exterior aguarda autorização para poder reabastecer no Porto do Funchal

Com necessidade de abastecimento, chegou hoje ao Funchal um iate catamarã procedente de Fort Louis, na França. A embarcação à vela e a motor, de nome Che, que estava a navegar há duas semanas, desde o meio da manhã que está fundeada à entrada do Porto do Funchal, na área de ancoradouro em frente à ‘Casa da Luz’.

Desconhece-se o número de pessoas a bordo, mas foi possível apurar que devido à dimensão e peso da embarcação – 35 metros de comprimento e cerca de 200 toneladas -, só poderá acostar no Porto e não na Marina do Funchal. Estarão por isso a ser feitas diligências para o barco poder atracar no Porto para reabastecimento. Uma operação que ainda assim implicará medidas adicionais de controlo e vigilância, nomeadamente a presença da Polícia Marítima e do Delegado de Saúde, segundo foi possível apurar. Constrangimentos motivados pela interdição decretada nos últimos dias pelo Governo de interditar o desembarque de passageiros de navios vindos do exterior, autorizando apenas que estes possam atracar nos portos para reabastecimento e manutenção.

O DIÁRIO está a tentar obter mais informações junto da APRAM e da Capitania do Porto do Funchal.