CASA vai distribuir refeições na rua aos sem-abrigo

O CASA - Centro de Apoio ao Sem-abrigo suspendeu a entrega de cabazes às famílias carenciadas e vai passar a distribuir as refeições na rua e não na sua sede como até agora acontecia, pelo menos até ao dia 31 deste mês. A associação mudou a sua forma de chegar aos que vivem na rua e às famílias carenciadas neste tempo em que a ordem é mitigar o de risco de contágio da doença Covid-19, uma pandemia mundial causada pelo novo coronavírus.

A partir de hoje as refeições quentes serão distribuídas embaladas eplas ruas do Funchal, começando no Liceu, passando pelo Jardim do Campo da Barca, Cantina Social (junto à estrada), Rua do Anadia, Rua Fernão de Ornelas, Igreja do Carmo, Bom Jesus e Segurança Social, Centro Comercial La Vie, Jardim Municipal, Praça do Povo, Zona Velha / Etar, Mercado dos Lavradores e Centro de Emprego.

A distribuição de pequenos-almoços continuará a ser assegurada na Cantina Social entre as 11h30 e as 12h30 através da entrega de bolos / pão em saco em embalagem fechada; a distribuição de cabazes de bens alimentares às famílias carenciadas fica suspensa, assim como também está suspensa a aceitação de doações e a distribuição de roupa, mobiliário e outros, e a integração de novos voluntários, faz saber a organização.

O atendimento presencial do Gabinete de Apoio Psicossocial e acompanhamento social será apenas para os casos mais urgentes. Será dada preferência ao email e telemóvel.

Além disto, houve um reforço e disponibilização de gel desinfectante, máscaras, álcool e luvas aos colaboradores, voluntários e utentes.

Estas medidas entram em vigor de imediato e permanecerão até o dia 31 de Março, momento em que estas medidas serão reavaliadas.