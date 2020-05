A Capitania do Porto Funchal actualizou os avisos meteorológicos para a Madeira, até sexta-feira, dia 15 de Maio.

O aviso de vento forte, em vigor para as costa Norte da ilha da Madeira e Porto Santo (com vento do quadrante Oeste com rajadas até 75 km/h), foi prolongado até às zero horas de dia 15

De referir ainda que, segundo o site do IPMA, as terras altas da ilha da Madeira, encontram-se também sob aviso amarelo, com rajadas de vento que poderão chegar aos 100km/h.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, por outro lado, um aviso de agitação marítima forte, com ondas que poderão chegar aos 5 metros, na costa Norte da ilha da Madeira e Porto Santo, até às 9 horas de sexta-feira.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, refere em comunicado, indicando que o alerta foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”, adverte.