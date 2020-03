Na sequência das directrizes do Governo Regional no âmbito das novas medidas de contenção do coronavírus na Madeira, a Comissão Administrativa do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes informa que a Cerimónia do Dia do Combatente e 102.º Aniversário da Batalha de La Lys, prevista para 4 de Abril, na cidade de Machico, foi cancelada.