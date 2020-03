Câmara Municipal do Funchal em contacto com 2.500 idosos

A Câmara Municipal do Funchal já desenvolveu, até agora, cerca de 2.500 contactos com a população sénior do concelho, no sentido de aferir aquilo que estes utentes do município precisam durante a actual crise de saúde pública. Os serviços municipais contactaram, para o efeito, os beneficiários do Programa Municipal de Apoio aos Medicamentos, e ainda os utentes dos Ginásios Municipais, do Centro Comunitário do Funchal e da Universidade Sénior do Funchal, sendo de referir que estes contactos ainda decorrem.

O objectivo é fazer o diagnóstico das carências desta franja mais vulnerável da população e encontrar soluções de proximidade para acorrer àquilo que é pedido. Para o efeito, solicita-se a todos os idosos que o necessitem, para que telefonem para o Contact Center da Câmara Municipal do Funchal, através do número 291 211 000, que está disponível sete dias por semana, e serão reencaminhados para os serviços municipais competentes.

A autarquia irá, igualmente, articular esforços com as Juntas de Freguesia do concelho, no sentido de encontrar a melhor resposta integrada possível para o trabalho que será necessário aprofundar no terreno, em termos de aquisição de bens essenciais para aqueles que não o podem fazer nas atuais circunstâncias.

A Câmara Municipal do Funchal sublinha, por fim, que todos os funcionários municipais têm de se identificar com o nome e o número de funcionário em qualquer contacto efectuado, seja telefónico ou presencial, reforçando que não estão no terreno quaisquer funcionários camarários a angariarem verbas ou géneros para outros fins, pelo que a população não deverá fazer doações que desconhece em nenhuma circunstância, mantendo-se alerta para as fraudes que têm vindo a ser reportadas na Região.