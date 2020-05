Câmara do Funchal reabre Rua Visconde Cacongo após trabalhos na escarpa e repavimentação

A Câmara Municipal do Funchal reabriu esta sexta-feira, 29 de Maio, a circulação rodoviária na Rua Visconde Cacongo, depois de concluída a consolidação definitiva da escarpa sobranceira à Rua Dr. Pestana Júnior e a repavimentação integral da via em causa.

Numa visita à obra, o Presidente Miguel Silva Gouveia, acompanhado do Vereador das Obras Públicas, Rúben Abreu, explicou que esta foi a “última grande intervenção estrutural nas escarpas do concelho que foram assoladas pelos incêndios de 2016, num investimento comparticipado pelo POSEUR e que ascende a 1,6 milhões de euros”. Com a reabertura ao trânsito da Rua Visconde Cacongo, fica só a faltar a reabertura do troço entre o nó de inversão de marcha da Rua Dr. Pestana Júnior para a Rua da Ribeira de João Gomes, adiantou o autarca.

Miguel Silva Gouveia recordou que logo em 2016, foi iniciada uma pré-consolidação da escarpa para garantir a sua segurança imediata., através de obras de consolidação definitiva que foram iniciadas em meados do ano passado na vertente oeste, estando agora concluída a “derradeira fase de intervenção, numa obra de fundo, que foi muito exigente, mas que perdurará nas próximas décadas”.

Por fim, sublinhou “o civismo e a compreensão de todos aqueles que, ao longo dos últimos meses, tiveram de lidar com os constrangimentos à circulação, e que reconheceram que esta foi mais uma intervenção fundamental para que se possa garantir a salvaguarda de pessoas e bens nesta zona da cidade, em nome da qualidade de vida da comunidade”.