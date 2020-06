Câmara do Funchal inaugura parque infantil no Jardim da Ajuda

O presidente da Câmara Municipal do Funchal inaugurou esta manhã, o novo parque infantil do Jardim da Ajuda, em São Martinho. Um investimento municipal que ascende a 67 mil euros. Miguel Silva Gouveia foi acompanhado pelo restante executivo camarário e pelo presidente da Junta de Freguesia, Duarte Caldeira.

“Esta é uma obra que estava planeada e prevista no nosso plano de investimentos, e apesar do chumbo do Orçamento Municipal por parte do PSD e CDS, a Câmara Municipal do Funchal conseguiu cumprir a promessa que tinha feito aos habitantes de São Martinho, e a todos os funchalenses, inaugurando estas instalações hoje, no Dia da Criança”, afirmou o presidente da CMF

O novo parque infantil do Jardim da Ajuda foi inaugurado hoje, mas só poderá abrir ao público quando existir autorização nesse sentido por parte da Autoridade de Saúde.