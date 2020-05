Câmara de Lobos com novo arruamento em homenagem a antigo presidente

O executivo câmara-lobense, acompanhado do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visitará amanhã, quinta-feira, dia 21 de Maio, pelas 12 horas, um novo arruamento, localizado no sítio do Pé do Pico, denominado Rua Gabriel Gregório do Nascimento Ornelas, em homenagem ao antigo presidente do Município de Câmara de Lobos.

A obra, da responsabilidade do município, tem uma extensão de 120 metros e serve uma zona habitacional densa, cujo único acesso era através de uma longa e ingreme escadaria.

O novo arrumamento, situado na cota intermédia da referida escadaria, visa “melhorar o acesso da população residente às suas habitações, bem como a mobilidade da população idosa e o eventual socorro e apoio, no transporte de doentes, prestado pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que até à data da abertura do arruamento tinham a sua tarefa dificultada”, realça uma nota da autarquia.

A mesma nota destaca que a obra representa um investimento municipal na ordem dos 376 mil euros, sendo que a via encontra-se dotada de infra-estruturas de rede de abastecimento de água potável, rede de drenagem de águas residuais, rede de drenagem de águas pluviais, rede de iluminação pública, rede de electricidade e rede de telecomunicações.

Ainda no âmbito da obra, procedeu-se à contenção periférica, do muro existente a tardoz do recinto polidesportivo da escola EB1/PE de Câmara de Lobos.

A nova Rua Gabriel Gregório do Nascimento Ornelas é uma homenagem, em vida, ao antigo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos que presidiu aos destinos do município entre 1 de Janeiro de 1986 e 31 de Dezembro de 2001.

Segundo Pedro Coelho: “O presidente Gregório Ornelas é um exemplo de entrega ao concelho. Iniciou o seu mandato na época em que a gestão municipal era um exercício de navegação à vista, e conduziu os destinos do concelho até ao séc. XXI, adaptando-se, ao longo dos tempos, às exigências, cada vez maiores e mais burocratizadas, da gestão municipal.”