Câmara da Calheta isenta pagamento de rendas no bairro social do Paul do Mar

Os moradores do bairro social do Paul do Mar não vão pagar renda pelos espaços habitacionais até 30 Junho. Uma medida que acaba de ser anunciada pelo presidente da Câmara Municipal da Calheta e que surge no seguimento das diligências de apoio às famílias implementadas pelo Governo Regional devido ao novo coronavírus.

“Com esta isenção, que se aplica aos meses de abril, maio e junho, a autarquia liderada por Carlos Teles pretende minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 que, de alguma forma, está a afectar as famílias e empresas do concelho”, explica através de uma nota de imprensa.

Recorde-se que este executivo já havia anunciado a suspensão do pagamento das rendas a espaços concessionados pelo município.