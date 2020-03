Calheta suspende atendimento ao público nos serviços municipais e isenta pagamento de rendas

No seguimento das recomendações emanadas pelas autoridades de saúde, e na sequência do Plano Municipal de Contingência ao Coronavirus – COVID-19, a Câmara Municipal da Calheta deliberou a suspensão do atendimento ao público a partir do dia de hoje (16 de Março), por tempo indeterminado

Todos os contactos deverão, assim, ser feitos através de telefone (291 820 200/963 434 232) ou via electrónica ([email protected]).

A autarquia optou ainda, à semelhança de outros municípios da Região como Machico e Santa Cruz, pela suspenção do pagamento das rendas relativas aos espaços concessionados pelo município, a partir da presente data e até dia 30 de Junho.

Na sequência do fecho dos Centros Sociais Municipais, Câmara Municipal da Calheta irá disponibilizar ainda os seus recursos humanos, nas situações devidamente identificadas e comprovadas, para eventuais necessidades elementares dos seus frequentadores (idas ao supermercado, farmácia, etc.);

“A autarquia, apela mais uma vez à serenidade e participação de todos os calhetenses nas medidas de segurança e prevenção, realçando a importância de cada um de nós na implementação das mesmas”, sublinha o comunicado da Câmara.