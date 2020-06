Cafôfo acusa Governo de “incompetência” no atraso do novo hospital

O deputado Paulo Cafôfo esteve, esta tarde, em Santa Rita, próximo do local onde está prevista a construção do novo hospital da Madeira, tendo acusado o Governo Regional por mais um atraso na construção desta obra que deveria arrancar ainda este ano.

A visita dos socialistas surgiu depois de não ter havido qualquer proposta para a construção do novo hospital, uma empreitada com um valor base de 205 milhões de euros.

“O atraso no novo hospital é fruto da incompetência do Governo Regional”, apontou Paulo Cafôfo, porta-voz do grupo parlamnetar, lamentando o facto desta empreitada ter sofrido “atrasos em cima de atrasos ao longo dos últimos anos”.

O parlamentar não compreende o motivo de mais este atraso, lembrando que este concurso foi anunciado em Dezembro de 2018. “É estranho que depois de tantos projetos, estudos e avaliações, não se chegue a um fim, ou seja, ao tão desejado início da obra”, expôs.

Paulo Cafôfo sublinhou que este hospital, além de uma necessidade no âmbito da saúde também teria efeitos positivos na retoma económica, sublinhado que “precisamos de relançar a economia”, sendo esta uma “obra estruturante” e fundamental para criar mais emprego, durante a construção, assim como na fase de funcionamento do próprio hospital.

Garante que o Partido Socialista estará atento sobre uma “possível cartelização”, ou seja, a existência de uma concertação das empresas para aumentar o valor base do hospital, fixado nos 205 milhões de euros.

“Hoje, já houve notícias que algumas empresas dizem que o hospital deveria ter um valor base de 250 milhões de euros. Ora, quando as empresas já põem o preço da construção do hospital, algo vai mal e, portanto, o Governo Regional tem de, nesta matéria, naquilo que é sua responsabilidade, verificar se há ou não uma concertação estratégica que poderá dar azo a queixas de uma cartelização”, apontou.

Paulo Cafôfo destaca que, agora, o importante que haja um esenvolvimento neste projecto que não deverá começar este ano. “Relembro que o presidente do Governo Regional, enquanto candidato nas eleições regionais disse que durante o ano 2020, a obra estaria no terreno. Claramente que não estará este ano, nem acreditamos que estará no próximo ano”, referiu, apontando para uma “incompetência do Governo Regional” em não colocar o projecto no terreno, com prejuízo para os madeirenses.