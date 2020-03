Bombeiros de Câmara de Lobos tomam medidas de prevenção contra o coronavírus

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos tomou um conjunto de medidas relacionadas com o surto de coronavírus. São decisões que pretendem evitar que os bombeiros sejam infectadados, que existam momentos de propagação e, por fim, de reforço do efectivo.

No dia 21 deste mês, haverá a imposição de insígnias a bombeiros de terceira, que passam ao quadro activo. São mais 17 pessoas que ficam disponíveis para actuação, o que poderá ser muito importante tendo e conta o acréscimo de actividade que se prevê, em função da doença Covid-19.

No entanto, ao contrário do que é habitual, a cerimónia do dia 21 vai ser à porta fechada, sem convidados ou familiares.

Há outras actividades dos Bombeiros que são canceladas, ambas relacionadas com as escolas de infantis e de cadetes. Por exemplo, as comemorações do Dia da Árvores, que incluiriam uma plantação de árvores no Curral das Freiras e um almoço convívio com familiares, foram canceladas.

A imposição de insígnias a esses cadetes e infantis, também marcadas para o dia 21, foram adiadas, sem data para realização. Ao contrário do que aconteceu com os bombeiros que terceira, que passam a reforçar o efectivo, no caso dos infantis e cadetes, não há qualquer urgência, explicou Adelino Gonçalves, presidente da Associação, ao DIÁRIO.

Por fim, mas não menos importante, a partir desta tarde, passa a haver um controlo à entrada do quartel, só sendo permitida a entrada aos membros do activo de bombeiros. As demais serão barradas.

No entanto, a actividade de socorro normal dos bombeiros mantém-se. A excepção é quando as pessoas relatam sintoma como tosse e febre. Nesses casos, os pedidos são remetidos para a linha saúde 24 (800 24 24 20) ou para o 112. As indicações de actuação são dadas pela autoridade de saúde.