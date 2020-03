Binter suspende toda a operação a partir do Aeroporto da Madeira

A Binter suspendeu toda a operação a partir do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. A companhia espanhola com a concessão do serviço público na linha do Porto Santo deixa de assegurar todos os voos que estavam programados de e para os aeroportos da Região. Na prática suprime as ligações diárias com o Porto Santo e também a operação regular que entre a Madeira e as Ilhas Canárias.

“A quarentena imposta à tripulação não nos permite transferir o avião da Madeira para Gran Canária para realizar trabalhos de manutenção com todas as garantias de segurança.

Por esse motivo, temos que deixar o avião em Gran Canaria, porque, se voltarmos à Madeira, o avião deverá ser parado e as tripulações em quarentena”, justificou a companhia.

A companhia assegurou ao DIÁRIO que “a Binter quer continuar a operação, mas as medidas impostas pela região da Madeira a impedem por enquanto”, concretizou.

Estão já bloqueadas as reservas para todas as ligações da companhia com de e para a Madeira.