Bairro da Nazaré reza terço durante 14 dias a partir da janela

A Associação Olho.Te, a pensar sobretudo nas pessoas que estão em casa sós e que estão amedrontadas com a actual situação e que não podem encontrar o conforto nas missas vai promover a reza do terço no centro do Bairro da Nazaré pelas 20 horas e durante 14 dias. O objectivo é que ninguém saia das suas casas e que a partir da janela e com a ajuda do padre Miguel Lira rezem em conjunto. Nos próximos dias outras actividades deverão surgir, revelou Hugo Andrade, presidente da colectividade.

O objectivo, revelou, é passar uma mensagem positiva, dar-lhes confiança num momento em que têm de ficar em casa, como recomendado. “Saber que vai acontecer alguma coisa e que podem participar a partir das suas janelas”. Outra forma de participar pode ser simplesmente rezando o terço em família, nas suas casas àquela hora.

Quanto aos que possam não ser católicos ou simplesmente não se identifiquem com esta iniciativa, que de certa forma lhes vai chegar, Hugo Andrade diz “ninguém é obrigado a participar, pode fechar a sua janela, ligar a televisão e continuar a ouvir as notícias sobre o vírus”.

O pároco local foi contactado e acedeu a ir ver o espaço pelas 16 horas, para ver se há condições para a reza do terço. Mas o presidente da Olho.Te adianta que se vai realizar de qualquer forma, e que se não for o padre, um dos moradores com três anos de Teologia assumirá a liderança da reza do terço esta noite.

Hugo Andrade diz que são 14 dias porque são simbolicamente os 14 dias de quarentena a que obriga o coronavírus.

O responsável da associação diz que está disponível para ouvir outras crenças e que poderá tratar também de arranjar espaço para elas numa iniciativa semelhante, desde que não obrigue ao agrupamento de pessoas.

Além da reza diária do terço, Hugo Andrade está a trabalhar para promover outras iniciativas para promover a união do bairro, ainda que cada um nas suas casas. Poderá passar pela colaboração de outras associações, nomeadamente pela música. Incentiva outros bairros a promoverem actividades semelhantes no sentido de tranquilizar a população.