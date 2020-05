O aviso de má visibilidade nos mares da Madeira emitido pela Capitaina do Porto do Funchal, depois de ter recebido indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, foi prolongado até à madrugada desta segunda-feira, 4 de Maio.

Assim, tendo em conta as previsões de vento na orla marítima, a Capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.