Autoridades da Madeira reuniram-se esta terça-feira por causa do coronavírus

Várias autoridades regionais, desde o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, a representantes do IASAÚDE, como o seu presidente Herberto Jesus, o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, o recém empossado director clínico Mário Pereira e responsáveis da Protecção Civil reuniram-se esta terça-feira de Carnaval, no Funchal, para debater a estratégia para o coronavírus na Região.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, o encontro foi marcado na sequência da alteração da definição de ‘Caso suspeito’, adoptada esta terça-feira pela Direcção-geral da Saúde, que seguiu medidas da Organização Mundial da Saúde (OMS), depois das últimas notícias, sobretudo oriundas do norte de Itália onde o número de infectados disparou inesperadamente. Na sequência dessa circular emitida hoje pela DGS, as autoridades da Região quiseram debater essa definição e analisar como combater a propagação do vírus caso chegue à Madeira. Os dois casos confirmados de infectados em Tenerife, nas Canárias, também estiveram no foco da reunião de hoje, pela proximidade à Madeira e por ser um destino eleito pelos madeirenses em altura de férias.