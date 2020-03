Autocarros da Carristur e Museu Berardo continuam a receber turistas no Funchal

Os autocarros da Carristur mantém a realização de passeios turísticos no Funchal, contrariando as recomendações de contenção por parte das autoridades na Madeira. Também o Museu Berardo e Jardim Tropical Monte Palace continua de portas abertas.

Segundo reportou ao DIÁRIO um dos profissionais da Carristur, até ao momento, pelas 14 horas deste domingo, os motoristas da empresa não receberam qualquer indicação no sentido de reduzir ou suspender as carreiras.

Neste momento, seis autocarros com vista panorâmica da companhia continuam a circular pelos principais itinerários turísticos no concelho do Funchal, e até Câmara de Lobos, desafiando as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde e as medidas de quarentena decretada para todos aqueles que chegam à Região de países onde há casos de infecção pelo novo coronavírus.

Por outro lado, a ausência de medidas de protecção para evitar o contágio da covid-19, como a limitação do número de passageiros, a afixação de flyers informativos ou a disponibilização de luvas ou de gel com álcool desinfectante para as mãos, estão a causar apreensão entre quem trabalha no sector.

Sabe-se que a Carristur já prometeu aos funcionários que tais elementos seriam instalados nos autocarros mas tal ainda não ocorreu.

De acordo com a mesma fonte, há turistas que chegaram à Madeira nos últimos dias e que não estão a cumprir o período de quarentena indicado, apresentando-se na paragem da Avenida do Mar, no Funchal, com vouchers para embarque nos autocarros que promovem passeios turísticos.

Até este momento, os motoristas desconhecem a tomada de qualquer medida de restrição ou suspensão dos circuitos turísticos pela Carristur.

Mas há outros pontos turísticos que mantêm o regime habitual de visitas, alheios ao risco de propagação do covid-19 que ainda não resultou nenhum caso positivo na Madeira.

O DIÁRIO confirmou que durante este domingo, o Museu do Berardo e o Jardim Tropical Monte Palace, na freguesia do Monte, mantêm as portas abertas, recebendo dezenas de turistas.