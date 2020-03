Associação Sem Limites activa linha de apoio para pessoas com necessidades especiais

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites (APPNE-ASL) em parceria com a Delegação da Região Autónoma da Madeira da Associação Portuguesa de Deficientes, anunciou hoje o lançamento de uma linha de apoio, “que confere às pessoas com necessidades especiais qualquer tipo de ajuda”.

“Face à situação actual em que vivemos devido à pandemia da Covid-19, achou-se pertinente manter este grupo de pessoas protegido. O objectivo primordial trata-se de garantir a pessoas portadoras de necessidades especiais devidamente referenciadas, que vivam em situações de isolamento ou sem rede de apoio familiar, que não fiquem privados de aconselhamento, medicação ou alimentação”, explica a Associação em nota de imprensa.

Para que possam usufruir desta ajuda, as pessoas interessadas deverão contactar a linha de apoio telefónico da APPNE – ASL (291 774 219), disponível das 09 às horas, ou expor a sua situação via e-mail ([email protected] / [email protected]).

A Associação desenvolverá depois “os devidos mecanismos para fazer chegar às pessoas a ajuda necessária”.

Esta iniciativa terá início a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de Março.