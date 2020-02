Assembleia Municipal aprova nova auditoria externa à Frente MarFunchal

Foi aprovada, esta sexta-feira, por maioria, a proposta do deputado municipal independente Orlando Fernandes para que a Assembleia Municipal promova a realização da auditoria externa, à empresa municipal Frente MarFunchal.

Através de um comunicado de imprensa, Orlando Fernandes relembra a que esta auditoria já havia sido aprovada na Assembleia Municipal do Funchal de 26 de Fevereiro de 2019, não tendo sido ainda executada pela autarquia passado um ano.

A nova auditoria tem como objectivo “determinar as causas do desequilíbrio nas suas contas” e, para o efeito, exige que a Câmara Municipal do Funchal dote esta Assembleia dos meios financeiros para a sua realização”.

O deputado alega que “a Frente MarFunchal apresenta dificuldades de manter uma gestão equilibrada, desde a sua constituição, pelo que recorre de forma permanente à atribuição de subsídios por parte da Câmara Municipal do Funchal”. E sublinha que “na gestão de uma empresa é fundamental o equilíbrio e a clareza das contas apresentadas aos accionistas, situação não aferida pela Frente MarFunchal, atendendo que tem sido constante a existência de ênfases e reservas, por parte do Revisor Oficial de Contas, sobre as contas apresentadas pela Frente MarFunchal, algumas das quais de forma permanente e totalmente inexplicáveis”.

Com estes argumentos Orlando Fernandes justifica a proposta resolução apresentada e agora aprovada em Assembleia Municipal.