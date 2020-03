O Grupo Café do Teatro acaba de informar que a festa ‘Bailinho da Madeira, que estava prevista para a próxima sexta-feira, 13 de Março, na discoteca Lust in Rio, em Lisboa, vai ser adiada devido à ameaça do coronavírus.

O evento, à semelhança dos anos anteriores, ia realizar-se a par da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma iniciativa nacional que foi adiada para Maio.

A organização já pediu desculpa a todos pelo incómodo.