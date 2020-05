Albuquerque visitou Centro de Investigação e Experimentação da Banana

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou sexta-feira, 29 de Maio, a empreitada em curso no Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, para a edificação do Centro de Investigação e Experimentação da Banana.

De acordo com informação publicada na página de Fcebook do Governo Regional, trata-se de um investimento “da maior importância para um dos produtos de excelência da Madeira”, conforme referiu o líder do Governo, tendo em vista a implementação de capacidade tecnológica para a melhoria de qualidade e o aumento de produção daquele produto regional, assim como uma maior protecção contra doenças e pragas.

“Em 2019 produzimos mais de 21 mil toneladas de banana”, recordou Miguel Albuquerque, considerando que se trata de um “produto de excelência e uma marca da nossa exportação”, sendo necessário “continuar a trabalhar para melhorar o produto, aumentar a produção e diminuir custos para o produtor”, referiu.

Nesse sentido, a par da investigação para uma maior protecção contra doenças, Miguel Albuquerque sublinhou estarmos perante um “futuro espaço de ensaio onde os produtores terão a oportunidade, de uma forma empírica e não teórica, de apreender ensinamentos técnicos para uma melhor e maior produção de banana, assim como inovações tecnológicas associadas ao ciclo de produção e de transporte”, destacou o governante.

Para além do centro tecnológico, a obra inclui um núcleo museológico interactivo, posicionando-se como um novo polo de atractividade turística.