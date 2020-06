A edição do DIÁRIO deste sábado, dia 20 de Junho, revela que Miguel Albuquerque vale 2,5% como candidato às Presidenciais.

O estudo de opinião efectuado pela Eurosondagem para o nosso jornal, bem como para o SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Correio do Minho, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Viseu, Oeiras Actual e o Setubalense, com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, coloca o líder do GR em penúltimo lugar numa lista de sete presumíveis candidatos na corrida a Belém. Fica aquém dos resultados alcançados por José Manuel Coelho e Edgar Silva nas eleições de 2011 e 2016. Leia tudo na página 8.

Ainda em destaque na edição deste sábado do nosso matutino:

Matrículas para 1.º e 5.º ano arrancam a 2 de Julho

Secretaria da Educação prevê a criação de 103 turmas no 5.º ano, a distribuir por 24 escolas. Não vão ser cobradas taxas de inscrição (P. 10 e 11).

Suspensa nova operação de carga para a Região

Alternativa realizada pela TAP não durou uma semana, devido à falta de autorização da entidade reguladora

(p. 3).

EEM admite fuga na conduta de adução dos Socorridos

(p.2).

Governo envia mais de 1 milhão para clubes e associações

(p. 19)

