O presidente do Governo Regional espera reabrir o comércio na próxima semana, mas lembra que esse processo, tal como a diminuição do confinamento “tem de ser gradual”. Miguel Albuquerque é o primeiro orador da primeira conferência ‘Pensar o Futuro’, organizada pelo DIÁRIO e que também conta com a participação do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, do presidente do Grupo Sousa, Luís Miguel de Sousa e do CEO do Grupo Pestana, José Theotónio.

“O que queremos ser depois deste choque” é o objectivo destas 12 conferências, de periodicidade quinzenal, como referiu o director do DIÁRIO, Ricardo Oliveira, na abertura da conferência.

Miguel Albuquerque começou por garantir que o objectivo é abrir o comércio, já na próxima semana, mas também já está em estudo a reabertura das actividades turísticas, dependentes, sobretudo, da operacionabilidade do aeroporto.

O presidente do governo informou que estão em estudo as formas como serão abertas as unidades hoteleiras, com regras de redução de ocupação mas, acima de tudo, as condições que estão a ser estudadas, ao nível mundial, para a operação das companhias aéreas.

Albuquerque considera essencial garantir que as pessoas que viajam são devidamente controladas, no que diz respeito à infecção de covid-19.

A Madeira, sublinha, deve manter-se como um destino de qualidade mas, “também, como um destino com baixo índice de infecção”.

Os mercados emissores do turismo, um sector que representa 110 milhões de euros mês para a Região, estão condicionados e Albuquerque destaca, também, a importância de os madeirenses apostarem nas “férias cá dentro”.