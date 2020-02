Albuquerque garante que Governo Regional irá continuar a apoiar empresas da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que o executivo regional irá continuar a apoiar as empresas da Madeira, quer até à execução do actual quadro comunitário, quer no próximo quadro, onde já foram iniciadas as negociações.

Além disso, referiu que, “graças à intervenção da França e da Espanha” irá conseguir que as taxas de co-financiamento para as regiões ultraperiféricas se mantenham nos 85%.

Miguel Albuquerque falava na cerimónia de entrega de apoios IDE, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Os apoios aprovados e concedidos ao abrigo dos sistemas de incentivos são transversais e abrangem todos os concelhos da região, num total de 3.381 projectos aprovados.

Nesta cerimónia estiveram em causa pagamentos no valor global de 2,44 milhões de euros, dos quais 367 mil provenientes do orçamento regional e 2,07 milhões de euros de comparticipação comunitária.

Foram 92 projectos no total, 88 projectos do SI de apoio ao Funcionamento (1,8 milhões de euros) e quatro projectos no âmbito do SI de apoio ao Investimento (614 mil euros). Destes quatro, dois foram-no através do PROCiência e outros dois do Empreender 2020.