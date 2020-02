Albuquerque destaca investimento na Ribeira Brava

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou hoje, durante a inauguração de uma loja da Cooperativa Agrícola do Funchal na Ribeira Brava, todo o trabalho daquela cooperativa num tempo difícil na história da ilha da Madeira.

“Esta cooperativa surgiu num período muito difícil da vida da Madeira. Durante a guerra e pós-guerra, os madeirenses atravessaram períodos muito difíceis, do ponto de vista económico e do ponto de vista da subsistência”, daí que esta cooperativa tenha sido fundamental para colmatar as necessidades daquelas gerações.

Aproveitando a inauguração da loja na Ribeira Brava, o líder do Executivo destacou o investimento realizado naquele concelho, que “tem um conjunto de infra-estruturas em concretização e já concretizadas que projectam a Ribeira Brava na modernidade e naquilo que é necessário de serviço público ao bem-estar da sua população”.