Albuquerque apela ao Presidente da República para encerrar aeroportos

O presidente do Governo Regional solicitou ao Presidente da República, através do Representante da República, o encerramento imediato dos aeroportos da Região, uma vez que não obteve ainda resposta da parte do primeiro-ministro à solicitação feita pelo GR.

Miguel Albuquerque diz que não tem “uma visão cor-de-rosa” da situação actual e que só o fecho dos aeroportos é a “única solução” para não permitir a entrada do vírus na Madeira.

O presidente do Governo revelou que estão, neste momento, duas pessoas a aguardar resultados do teste ao Covid-19 e que 100 estão em quarentena.

Albuquerque garante que a questão não “constitucional” não se coloca quando está em causa a “vida e a saúde das pessoas”.