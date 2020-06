Aeronave P-3C da Força Aérea sobrevoa amanhã o Funchal

A Força Aérea assinala, amanhã, 1 de julho, o seu 68.º Aniversário com diversos eventos adaptados às actuais circunstâncias, dos quais se destacam passagens aéreas e a manobra ‘Missing Man’ em homenagem às vítimas da Pandemia Covid-19.

Todas as capitais de distritos serão sobrevoadas por diferentes aeronaves (Chipmunk, C-130H, C-295M, Epsilon TB-30, P-3C e F-16), entre as 10h e as 12h30.

Na Madeira, a aeronave P-3C vai sobrevoar a cidade do Funchal, às 12h30, proporcionando um pequeno espectáculo, mas antes passará pelo Porto Santo, confirmou ao DIÁTIO o Tenente-Coronel Manuel Costa.

Homenagem em Lisboa

A homenagem às vítimas da Pandemia, através da manobra aérea denominada ‘Missing Man’, decorrerá na zona de Belém, em Lisboa, sobre o Mosteiro dos Jerónimos, entre as 10h45 e as 11 horas, através de quatro aeronaves de combate, durante um funeral ou homenagem, em memória de um piloto desaparecido no desempenho das suas funções, refere a Força Aérea através de comunicado.

As quatro aeronaves (neste caso F-16) voam em formação e um dos aviões sairá em subida vertical desaparecendo depois no horizonte.

Além destes momentos já característicos da Força Aérea, foi preparado um conjunto de eventos digitais, como vídeos e passatempos que serão divulgados nos Canais Oficiais da Força Aérea (emfa.pt, Facebook, Instagram, Youtube e Twitter).