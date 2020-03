Acção de limpeza assinala 3.º aniversário da Área Protegida do Cabo Girão

Na próxima segunda-feira assinala-se o 3.º aniversário da Área Protegida do Cabo Girão.

De modo a assinalar a efeméride, os alunos do 8.º ano da EB 2,3 do Estreito de Câmara de Lobos irão dinamizar uma acção de limpeza de praia e respectivo apadrinhamento da praia da Fajã do Cabo Girão.

O IFCN, IP-RAM apoiará a iniciativa com acções de informação/ sensibilização e acompanhamento técnico.

A acção de limpeza tem lugar no próximo dia 9 de Março, pelas 10 horas, e contará com a participação do presidente do IFCN, Manuel Filipe.